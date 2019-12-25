Против петербурженки Ольги Смирновой, попавшей в СИЗО за распространение фейков о ВС РФ, возбудили уголовное дело

Ей грозит до 10 лет тюрьмы.

Против жительницы Петербурга Ольги Смирновой, которая опубликовала несколько постов в ВК о действиях армии России, возбудили уголовное дело о распространении фейков о ВС РФ (часть 2 статьи 207.3 УК РФ).

По версии следователей, не позднее 4 марта подозреваемая публиковала в социальных сетях ложную информацию из-за политической и ненависти вражды. По предварительным данным, девушке помогали сообщники, личности которых не установили. Ей грозит до 10 лет тюрьмы.

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