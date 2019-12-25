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Против петербурженки Ольги Смирновой, попавшей в СИЗО за распространение фейков о ВС РФ, возбудили уголовное дело
Сегодня, 16:11
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Против петербурженки Ольги Смирновой, попавшей в СИЗО за распространение фейков о ВС РФ, возбудили уголовное дело

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Ей грозит до 10 лет тюрьмы.

Против жительницы Петербурга Ольги Смирновой, которая опубликовала несколько постов в ВК о действиях армии России, возбудили уголовное дело о распространении фейков о ВС РФ (часть 2 статьи 207.3 УК РФ). 

По версии следователей, не позднее 4 марта подозреваемая публиковала в социальных сетях ложную информацию из-за политической и ненависти  вражды. По предварительным данным, девушке помогали сообщники, личности которых не установили. Ей грозит до 10 лет тюрьмы.

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Фото: Pexels

 

Теги: возбудили уголовное дело, полиция, сизо, суд
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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