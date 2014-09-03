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Против петербуржца, домогавшегося до родной дочери, возбудили уголовное дело
Сегодня, 20:14
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Против петербуржца, домогавшегося до родной дочери, возбудили уголовное дело

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Мужчина сейчас находится в разводе. О случившемся полицейским рассказала его экс-супруга.

В Петербурге отца 12-летней школьницы подозревают в изнасиловании ребенка. По информации источника "Невских Новостей", мужчина домогался до собственной дочери. 

О случившемся полицейским рассказала мать девочки. Женщина призналась, что инцидент произошел в квартире на улице Композиторов. 

Стражи порядка задержали 34-летнего подозреваемого. Началась проверка. Было принято решение о возбуждении уголовного дела. Отметим, что родители пострадавшей находятся  в разводе.

Ранее на Piter.tv: в Пушкине потерявший сознание водитель врезался в ограждение.

Фото: Pexels

Теги: домогался до дочери, извращенец, мать и отец в разводе, педофил, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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