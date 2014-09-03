Против петербуржца, домогавшегося до родной дочери, возбудили уголовное дело

В Петербурге отца 12-летней школьницы подозревают в изнасиловании ребенка. По информации источника "Невских Новостей", мужчина домогался до собственной дочери.
О случившемся полицейским рассказала мать девочки. Женщина призналась, что инцидент произошел в квартире на улице Композиторов.
Стражи порядка задержали 34-летнего подозреваемого. Началась проверка. Было принято решение о возбуждении уголовного дела. Отметим, что родители пострадавшей находятся в разводе.
Ранее на Piter.tv: в Пушкине потерявший сознание водитель врезался в ограждение.
Фото: Pexels
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