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Пространство Никольские ряды будет закрыто в субботу
Сегодня, 12:18
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Пространство Никольские ряды будет закрыто в субботу

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Посетителей будут ждать в воскресенье.

Пространство Никольские ряды будет закрыто в субботу, 17 сентября, предупредила пресс-служба. В воскресенье двор будет открыт с 10 до 22 часов.

В этом сезоне "фишкой" пространство стало поле для мини-гольфа. Поиграть в мини-гольф могут как новички, так и профессионалы. В начале сентября во дворе провели Чемпионат Ленобласти по мини-гольфу. 

С недавнего времени до Никольских рядов можно добраться по воде. 

Ранее Piter.tv узнал причину, по которой отменили спектакле в театре-фестивале "Балтийский дом".

Фото: Piter.tv

Теги: никольский двор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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