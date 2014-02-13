Посетителей будут ждать в воскресенье.

Пространство Никольские ряды будет закрыто в субботу, 17 сентября, предупредила пресс-служба. В воскресенье двор будет открыт с 10 до 22 часов.

В этом сезоне "фишкой" пространство стало поле для мини-гольфа. Поиграть в мини-гольф могут как новички, так и профессионалы. В начале сентября во дворе провели Чемпионат Ленобласти по мини-гольфу.

С недавнего времени до Никольских рядов можно добраться по воде.

Ранее Piter.tv узнал причину, по которой отменили спектакле в театре-фестивале "Балтийский дом".

Фото: Piter.tv