  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
До "Никольских рядов" теперь можно добраться по воде
Сегодня, 16:32
55
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

До "Никольских рядов" теперь можно добраться по воде

0 0

Теплоход будет останавливаться на причале недалеко от пространства.

В Петербурге появился новый водный экскурсионный маршрут. Он стартует у храма Спаса на Крови и проходит около Никольских рядов. Теплоход будет останавливаться около Красногвардейского моста. 

С точки зрения туризма Коломна — недораскрытый район, однако это уникальная и самобытная часть горда на Неве, а расположенные здесь "Никольские ряды" — одно из наиболее интересных и популярных общественных пространств. Добраться сюда по воде — еще один способ взглянуть на мегаполис по-новому, почувствовать его красоту и неповторимый облик.

Сергей Корнеев, глава комитета по развитию туризма Петербурга.

Ранее прогулки на теплоходе связали "Севкабель Порт" и "Новую Голландию". 

Фото: Никольские ряды

Теги: водный маршрут
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии