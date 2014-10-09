До "Никольских рядов" теперь можно добраться по воде

Теплоход будет останавливаться на причале недалеко от пространства.

В Петербурге появился новый водный экскурсионный маршрут. Он стартует у храма Спаса на Крови и проходит около Никольских рядов. Теплоход будет останавливаться около Красногвардейского моста.

С точки зрения туризма Коломна — недораскрытый район, однако это уникальная и самобытная часть горда на Неве, а расположенные здесь "Никольские ряды" — одно из наиболее интересных и популярных общественных пространств. Добраться сюда по воде — еще один способ взглянуть на мегаполис по-новому, почувствовать его красоту и неповторимый облик. Сергей Корнеев, глава комитета по развитию туризма Петербурга.

Ранее прогулки на теплоходе связали "Севкабель Порт" и "Новую Голландию".

Фото: Никольские ряды