Простой социальный жест повысит вероятность того, что люди будут проверять факты в интернете

Если мы хотим, чтобы люди реагировали на исправления, нам нужно учитывать не только само сообщение, но и отношения (даже самые незначительные) между отправителем и получателем.

В современном поляризованном онлайн-пространстве проверка фактов стала жизненно важным инструментом для борьбы с дезинформацией. Но чтобы проверка фактов принесла пользу, люди должны обращать на неё внимание. Широко распространено мнение, что исправления более эффективны, когда они исходят от человека, разделяющего ваши политические взгляды. Но действительно ли общая идеология заставляет людей прислушиваться? Новое исследование под названием "Повышение вовлечённости в социальные проверки фактов в интернете: изучение роли социальных связей и общей политической позиции", проведённое в партнёрстве с исследователями из Школы менеджмента Слоуна при Массачусетском технологическом институте и опубликованное в PLOS ONE, говорит об обратном.

Ученые обнаружили, что люди с большей вероятностью будут реагировать на исправления, если между ними и человеком, который вносит исправления, есть хотя бы минимальная социальная связь — например, подписка или лайк в социальных сетях — независимо от политических взглядов. Чтобы понять, что за этим стоит, в исследовании был проведён крупномасштабный полевой эксперимент в соцальных сетях в сочетании с тщательно контролируемыми опросами. Такой смешанный подход позволил исследователям изучить не только поведение людей в реальных условиях (экологическая валидность), но и лежащие в его основе психологические механизмы в контролируемой среде. Выводы оказались такими, что небольшой жест, выражающий дружеские чувства, может существенно изменить ситуацию.

Люди с большей вероятностью отвечали на исправления или иным образом взаимодействовали с ними, если автор исправления предварительно с ними общался. Удивительно, но исследователи не обнаружили доказательств того, что общая политическая позиция сама по себе повышает вовлечённость. Это говорит о том, что социальные нормы, такие как чувство, что мы должны отвечать тем, кто проявляет к нам интерес, могут быть более действенными, чем идеологическая близость, когда дело доходит до вовлечения в онлайн-общение. Для тех, кто пытается бороться с дезинформацией, это указывает на практическую стратегию: сначала наладьте контакт, пусть даже в мелочах.

Среди пользователей, придерживающихся радикальных политических взглядов, эти минимальные связи на самом деле снижали вовлечённость, если исправление исходило от человека, находящегося на другой стороне политического спектра. Это указывает на сложность в привлечении наиболее поляризованных пользователей и предполагает, что сигналы политической идентичности иногда могут принести больше вреда, чем пользы. Тем не менее, научное исследование предлагает новый подход к разработке вмешательств — как человеческих, так и автоматизированных, — направленных на исправление дезинформации.

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