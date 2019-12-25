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Просрочка россиян по кредитам превысила триллион рублей
Сегодня, 16:00
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Просрочка россиян по кредитам превысила триллион рублей

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За месяц проблемные долги выросли на 10 млрд рублей.

Объем просроченных кредитов физлиц на 1 сентября 2021 года составил 1,006 трлн рублей в России. Такие данные приводит Центробанк. 

Отмечается, что за месяц проблемные долги выросли на 1%, или на 10 млрд рублей. При этом с начала года рост составил 7,9%, или 73 млрд рублей. По сравнению с 2020 годом темпы прироста портфеля "плохих" долгов сейчас ниже. В прошлом году за январь—август объем просрочки увеличился на 151 млрд рублей, или 19,8%.

В розничном портфеле банков России доля проблемных долгов на 1 сентября составила 4,3%.

Фото: pixabay

Теги: долги россиян по кредитам
Категории: Новости России, Лента новостей,

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