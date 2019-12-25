Долги россиян по кредитам выросли до 23,9 трлн рублей

С начала года показатель вырос на 2,3 трлн рублей.

Председатель Совета судей России Виктор Момотов заявил, что на 1 июля 2021 года общий объем долгов россиян по кредитам составил 23,9 трлн рубле. Об этом пишет ТАСС.

Момотов назвал эту сумму астрономическойю Он отметил, что с начала 2021 года сумма долга россиян по кредитам выросла на 2,3 трлн рублей, а с 1 июля 2020 года – на 4,06 трлн рублей.

Отмечается, что в прошлом году на погашение долгов по кредитам россияне тратили примерно половину годового дохода (49,1%), а в 2019 году цифра составляла 47,1%. Момотов отметил, что россияне плохо оплачивают кредиты.

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