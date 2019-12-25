Просрочка по кредитам петербургских предпринимателей выросла в 1,8 раза с начала 2024 года

Активный рост задолженности связан с увеличением спроса на кредиты.

С начала 2024 года просроченная задолженность индивидуальных предпринимателей (ИП) в Санкт-Петербурге выросла в 1,8 раза, впервые превысив 1,8 млрд рублей, сообщает "Деловой Петербург" со ссылкой на Банк России. Этот год может стать рекордным по динамике прироста задолженности, учитывая, что в 2023 году объём неплатежей увеличился в 1,7 раза, а в 2022 — на 14%.

Активный рост задолженности связан с увеличением спроса на кредиты. В 2023 году объём кредитов, выданных петербургским предпринимателям, вырос на 66%, превысив 52 млрд рублей. При этом, после повышения ключевой ставки до 18%, стоимость кредитов значительно возросла: средняя ставка по кредитам для малого бизнеса составляет 16–17% годовых.

Рост числа зарегистрированных ИП также повлиял на увеличение кредитных портфелей. С начала года их стало больше на 7 тыс., и впервые количество ИП превысило число юрлиц.

Эксперты прогнозируют дальнейший рост просрочек на фоне высоких ставок и ожидают увеличения числа банкротств ИП.

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