Просрочка по ипотеке в Петербурге выросла на 70% за год

Депутат Андрей Рябоконь сообщает, что объем проблемных кредитов достиг 6,4 миллиарда рублей, превысив московские показатели.

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Рябоконь сообщил о значительном росте просроченных платежей по ипотечным кредитам в городе. Согласно предоставленным данным, за период с 1 июня 2024 года по 1 июня 2025 года объем просроченной задолженности увеличился на 70%, достигнув 6,4 миллиарда рублей.

При этом за май 2025 года в Петербурге выдано в 2 раза меньше кредитов, чем в мае 2024 года: 2,6 тысячи кредитов на сумму 14,9 миллиарда рублей против 6 тысяч кредитов на сумму 28,9 миллиарда рублей. К сожалению, более чем 50 процентов сокращения выдачи новых ипотечных кредитов в Петербурге не останавливает значительный рост просроченной задолженности по ипотеке. Андрей Рябоконь, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга

Общий объем ипотечной задолженности в Санкт-Петербурге на 1 июня 2025 года составил 1,2 триллиона рублей, что на 54,3 миллиарда рублей больше показателя предыдущего года. По данным депутата, текущая ситуация с просрочками в Северной столице оказалась хуже, чем в Москве.

Ранее сообщалось, что петербургские "риэлторы" похитили недвижимость на 50 млн рублей и оказались за решеткой.

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