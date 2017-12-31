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Проспект Наставников с понедельника открыт для движения
Сегодня, 10:20
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lesjasap
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Проспект Наставников с понедельника открыт для движения

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Проспект Наставников частично открыт для движения транспорта.

Как сообщает “Петербургский дневник”, проспект Наставник в в Петербурга открывают для автомобильного  движения. Водители снова смогут проехать по участку от Хасанской улицы до проспекта Косыгина. Отметим, что от проспекта Косыгина в сторону Ленской улицы движение все также  перекрыто из-за дорожных работ.
 
Данная схема будет действительна до 10 февраля включительно. Об этих сведениях сообщили представители пресс-службы ГАТИ.
 
Напомним, что с 27 января по 12 марта перекрыт проезд транспорта по нечетной стороне проезжей части Бухарестской улицы, начиная от Дунайского проспекта и заканчивая улицей Ярослава Гашека.
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Теги: ограничение движения , проезд , проспект наставников
Категории: Новости СПб

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