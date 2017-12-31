Проспект Наставников с понедельника открыт для движения

Проспект Наставников частично открыт для движения транспорта.

Как сообщает “ Петербургский дневник ”, проспект Наставник в в Петербурга открывают для автомобильного движения. Водители снова смогут проехать по участку от Хасанской улицы до проспекта Косыгина. Отметим, что от проспекта Косыгина в сторону Ленской улицы движение все также перекрыто из-за дорожных работ.

Данная схема будет действительна до 10 февраля включительно. Об этих сведениях сообщили представители пресс-службы ГАТИ.

Напомним, что с 27 января по 12 марта перекрыт проезд транспорта по нечетной стороне проезжей части Бухарестской улицы, начиная от Дунайского проспекта и заканчивая улицей Ярослава Гашека.