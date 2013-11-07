Прорвавшаяся из Польши в Белоруссию россиянка с тремя детьми захотела вернуться в Чечню

Женщина объяснила мотивы своего поведения.

Прорвавшаяся утром во вторник 31 мая через государственную границу из Польши в Белоруссию гражданка России рассказала в эфире местного телевидения о том, что пытается вернуться в Чечню. Женщина пояснила, что она беспокоится о том, что руководство Евросоюза отберет у семьи троих детей, так двое из них являются гражданами Швеции. Сегодня по социальным сетям распространилась видеозапись с уличной камеры видеонаблюдения, на котором попал момент проезда автомобиля через шлагбаум. Инцидент произошел на польской стороне пограничного перехода "Терасполь - Брест". В машине находилась семья: жена, муж и трое несовершеннолетних. Далее на видео женщина с детьми запечатлена бегущей уже по белорусской территории. Польские СМИ ранее публично сообщили о том, что супруг россиянки был задержан польскими пограничниками. Отмечалось, что у двоих из троих детей - шведское гражданство, а у третьего - российское.

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что с Украины в республику идет поток оружия.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости