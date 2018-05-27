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На юге Польши произошла стрельба
Сегодня, 15:42
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На юге Польши произошла стрельба

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Полиция нашла подозреваемого, который пытался скрыться в лесу.

На юге Польши произошла стрельба. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

Инцидент произошел 27 июня в Старой Вси. Поступило сообщение о стрельбе в одном из домов. В результате происшествия погибли два человека. Еще один человек получил ранения.

Полиция нашла подозреваемого, который пытался скрыться в лесу. Отмечается, что 57-летний мужчина был вооружен. Кроме того, он является отцом одной из жертв.

Ранее мы сообщали, что в Триполи во время стрельбы погибли шесть человек.

Фото: Pixabay.com

Теги: дом, жертвы, польша, пострадавшие, стрельба
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Происшествия,

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