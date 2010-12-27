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Прорыв трубы на площади Ленина вынудил Смольный изменить место проведения митинга Навального
Сегодня, 14:36
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Rybka123
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Прорыв трубы на площади Ленина вынудил Смольный изменить место проведения митинга Навального

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Акция протеста пройдет 9 сентября в Удельном парке.

Пресс-служба "Водоканала" информирует жителей город, что ремонтные работы по устранению прорыва трубы на площади Ленина продлятся до 16 сентября.

Таким образом, власти города приняли решение перенести митинг штаба Алексея Навального против пенсионной реформы в Удельный парк. Меропритие пройдет 9 сентября.

Пока неизвестно будут ли работники предприятия чинить трубопровод по соседству с согласованным митингом петербургской оппозиции, который запланирован на 16 сентября.

Напомним, что 6 сентября на площади Ленина посреди дороги прорвало трубопровод.

Фото:Петербург Против/ВК

Теги: акция протеста , митинг против пенсионной реформы в петербурге , площадь ленина , удельный парк
Категории: Лента новостей Новости СПб

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