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Пропусти меня: из-за сломанного светофора на Невском проспекте собирается пробка

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Водители не могут договориться, кто кого пропустит.

На пересечении Литейного и Невского проспекта образовывается пробка из-за сломанного светофора. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

В вечерний час-пик 17 апреля, на углу Литейного и Невского проспектов сломался светофор. В центре Петербурга начинает собираться пробка из-за того, что водители не могут решить, кто кого пропустит. 

Также в "споре" участвуют и троллейбусы. Машины просто сигналят друг другу и не двигаются с места.

Позже на место прибыл регулировщик и за пару минут решил проблему.

Напомним, что сейчас в Петербурге дороги загружены машинами на 8 баллов.

Видео: Piter.TV

 

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Теги: затор , литейный проспект , невский проспект , пробка , спб
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб Картина дня

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