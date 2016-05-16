Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Пропавшего в Петербурге мальчика нашли в 25 км от детской площадки
Сегодня, 12:39
0
mari_dolbish
1728

Пропавшего в Петербурге мальчика нашли в 25 км от детской площадки

0
 
 

Шестилетний ребенок пропал с детской площадки на проспекте Ветеранов вечером 22 июля.

В Санкт-Петербурге нашли ребенка, который пропал накануне, 22 июля. Мальчика обнаружили в 25 км от места, где он исчез, сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

О пропаже шестилетнего мальчика стало известно вчера вечером. Отец ребенка обратился в полицию и сообщил, что его сын пропал в районе 19 часов с детской площадки на проспекте Ветеранов.

История закончилась благополучно. Мальчика нашли в ходе оперативно-розыскных мероприятий и при помощи очевидцев. Как оказалось, ребенок сел на автобус и уехал за 25 км от той площадки. 

Фото: astrakhan-24.ru

Теги: нашли ребенка , поиски пропавшего , пропал мальчик , ребенок потерялся
Категории: Происшествия Новости СПб Лента новостей

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5