Пропавшего в Петербурге мальчика нашли в 25 км от детской площадки

Шестилетний ребенок пропал с детской площадки на проспекте Ветеранов вечером 22 июля.

В Санкт-Петербурге нашли ребенка, который пропал накануне, 22 июля. Мальчика обнаружили в 25 км от места, где он исчез, сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

О пропаже шестилетнего мальчика стало известно вчера вечером. Отец ребенка обратился в полицию и сообщил, что его сын пропал в районе 19 часов с детской площадки на проспекте Ветеранов.

История закончилась благополучно. Мальчика нашли в ходе оперативно-розыскных мероприятий и при помощи очевидцев. Как оказалось, ребенок сел на автобус и уехал за 25 км от той площадки.

Фото: astrakhan-24.ru