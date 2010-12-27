Эй, Арнгольд: прокуратура разбирается с незаконным ремонтом исторического здания

КГИОП и прокуратура будут разбираться с подозрительным ремонтом в стенах "Дома Арнгольда".

В Центральном районе Петербурге сотрудники ТСЖ без разрешения провели ремонтные работы в историческом здании. Об этом сообщает сайт Прокуратуры в Северной столице. В ближайшее время эксперты постараются найти виновных и установить все обстоятельства происшествия.

Речь идет о так называемом "Доме Э. Э. Арнгольда" на 8-й Советской улице, дом 49. Семиэтажное здание считается памятником культуры, его официально охраняет КГИОП. Однако статус особо охраняемого здания не защитил объект от варварских действий простых петербуржцев.

Прокуратура уточняет, что руководство местного ТСЖ заменило особо ценные деревянные перила в парадной на обычную отделку. Кроме того, коммунальщики демонтировали ценные витражи, установив на их месте стеклопакеты. Эта процедура не была согласована с городскими властями, а значит, является нарушением закона. Говоря проще, здание утратило внутренний облик, охраняемый государством, и кто-то должен понести наказание за самоуправство.

Пока что ТСЖ отделалось испугом: прокуратура поручила управдому демонтировать новенькие перила. Чем и в какие сроки их заменят - пока не ясно.

Для справки: Дом Э. Э. Арнгольда на 8-й Советской улице, дом 49, был построен в 1910-1911 годах. Он является ярким образцом северного модерна. Здание охраняется КГИОП, ему присвоен статус "памятника культуры".

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