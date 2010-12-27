Мичман из Петербурга обманом добыл сертификат на жилье и получил условный срок

В Петербурге 224 гарнизонный военный суд приговорил к условному сроку мичмана Юрия Никулина.

Военнослужащий из Петербурга осужден за мошенничество с государственным жилищным сертификатом. Мичман Юрий Никулин приговорен к 3 годам лишения свободы условно. Он обманул начальство и получил 1 814 400 рублей на новую квартиру, хотя сам и без того обладал достаточной жилплощадьб. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Дело мичмана Никулина рассматривал 224 гарнизонный военный суд. Моряк проходил по статье 159.2 УК РФ - "Мошенничество при получении выплат".

Суд установил, что Никулин, обеспеченный жилым помещением по установленной норме, скрыв данный факт от органов, реализующих Федеральную целевую программу "Государственные жилищные сертификаты", на основании его заявления 23 октября 2007 года был включен в состав участников данной программы. 4 мая 2010 года Никулин незаконно получил государственный жилищный сертификат на сумму 1 814 400 рублей, причинив государству ущерб. Подсудимый вину признал. из материалов дела

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, условно, с испытательным сроком 1 год.