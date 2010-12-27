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Вице-губернатор Анна Митянина получила представление от Прокуратуры из-за нарушений в лечении детей-сирот
Сегодня, 8:17
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lesjasap
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Вице-губернатор Анна Митянина получила представление от Прокуратуры из-за нарушений в лечении детей-сирот

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О нарушениях рассказали представители аппарата уполномоченного по правам детей в Санкт-Петербурге.

Прокуратура Петербурга внесла представление вице-губернатору Анне Митяниной за несоблюдение правил диспансеризации детей-сирот. Как должностное лицо чиновница должна была проследить за устранением в срок выявленных нарушений, но не справилась с возложенными обязанностями. Представители надзорного ведомства также требуют от Митяниной найти виновных и привлечь их к ответственности.

Постановление выписано после проведенной проверки. Обход проводили сотрудники аппарата уполномоченного по правам ребенка в Северной столице. Далее специалисты  направили свои заключения в Прокуратуру, а оттуда - сведения дошли до Митяниной.

Среди проблемных медицинских учреждений оказались дом ребенка под номером 7 и школа помер 7. В заведениях не проводился осмотр детей несколькими специалистами: педиатрами, неврологами и андрологами. Также недовольство у комиссии вызвали задержки в плане помощи нуждающимся. Например, одной из девочек еще в мае прошлого года должны были провести стоматологическое вмешательство, но в результате сделали это спустя год.

Фото: Pixabay.com
 

Теги: анна митянина , вице-губернатор , прокуратура
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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