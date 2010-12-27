Прокуратура добивается закрытия гостиницы "Маяк" на Двинской

Жилые номера для туристов расположились в доме незаконно.

Прокуратура Кировского района потребовала от ООО "ОтельСервис" закрыть гостиницу "Маяк" в доме №16 по улице Двинской, сообщает пресс-служба структуры.

В ходе проверки выяснилось, что жилые помещения на семи этажах здания используются для осуществления гостиничной деятельности. Владельцы получают прибыль, нарушая закон. Размещать в жилых зданиях хостелы и гостиницы с октября запрещено.

Ранее прокуратура Петербурга утвердила обвинение по делу о поддельном больничном.

Фото: Piter.TV