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Прокуратура добивается закрытия гостиницы "Маяк" на Двинской
Сегодня, 12:14
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himif

Прокуратура добивается закрытия гостиницы "Маяк" на Двинской

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Жилые номера для туристов расположились в доме незаконно.

Прокуратура Кировского района потребовала от ООО "ОтельСервис" закрыть гостиницу "Маяк" в доме №16 по улице Двинской, сообщает пресс-служба структуры.

В ходе проверки выяснилось, что жилые помещения на семи этажах здания используются для осуществления гостиничной деятельности. Владельцы получают прибыль, нарушая закон. Размещать в жилых зданиях хостелы и гостиницы с октября запрещено.

Ранее прокуратура Петербурга утвердила обвинение по делу о поддельном больничном.

Фото: Piter.TV

Теги: закон о запрете хостелов, нелегальная гостиница
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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