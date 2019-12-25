Прокуратура помогла незрячему петербуржцу выселить арендатора из коммуналки

Выяснилось, что собственник комнаты сам там не живёт, сдавая помещение постороннему лицу по договору аренды, не согласовав этот факт с остальными жильцами-коммунальщиками и не заручившись их одобрением.

Прокуратурой Адмиралтейского района проведена проверка по заявлению проживающего там гражданина-инвалида II группы по зрению. Установлены нарушения жилищных норм владельцем одной из комнат в семикомнатной коммунальной квартире, расположенной в Большом Казачьем переулке.

Выяснилось, что собственник комнаты сам там не живёт, сдавая помещение постороннему лицу по договору аренды, не согласовав этот факт с остальными жильцами-коммунальщиками и не заручившись их одобрением. Расследование показало, что жилец указанной комнаты не принимает участия в уборке мест общего пользования, захламляя коридоры и подсобные пространства коммунального жилья различными ненужными вещами: строительным мусором, бытовой рухлядью, вышедшей из строя электроникой и инструментами, подобранными на свалках.

Такое положение вещей представляет опасность для слабовидящего заявителя, вынужденного передвигаться самостоятельно среди хаоса чужих предметов, рискуя получить травмы и повреждения при случайных столкновениях. К тому же проблемный сосед систематически нарушает тишину, игнорируя претензии остальных жильцов и проявляя агрессию в ответ на замечания.

Адмиралтейским районным прокурором подано исковое заявление в судебные органы с требованием принудительного выселения незаконно проживающих лиц, запрета владельцу повторно сдавать комнату другим лицам без согласования со всеми собственниками жилого помещения. Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры.

