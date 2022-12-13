Прокуратура проверит падение с крыши ледяной глыбы в Магадане, которая едва не убила человека

В инциденте едва не пострадал прохожий.

В Telegram-каналах российского города распространилось видео, на котором глыбы снега сошли с крыши одного из зданий. В результате инцидента едва не пострадал местный житель, которому в последний момент удалось отбежать от лавины зимних осадков. Мужчина не оказался под завалами, однако ситуацией уже заинтересовалась местная прокуратура. Уточняется, что происшествие зафиксировано в городе Магадан по улице Коммуны. По поручению прокурора Магаданской области Дмитрия Разуваева организована незамедлительная проверка, по итогам которой специалисты дадут экспертную оценку деятельности (или бездействию) ответственных должностных лиц, которые занимаются контролем, организацией и проведение очистки многоквартирных домов от наледи.

Уборка и мойка улиц в Петербурге идут усиленными темпами.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости