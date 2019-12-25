Прокуратура: поставщики школьного питания в Калининском районе не соблюдали стандарты хранения продуктов

В Калининском районе установили нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в сфере организации питания в школах Петербурга. Административную ответственность за неисполнение требований Роспотребнадзора могут понести компании "Кронус-Т" и "Фуд Лэнд". Об этом рассказали в пресс-службе городской прокуратуры.

Ряд нарушений выявили в условиях хранения продуктов – "Фуд Лэнд" не соблюдал необходимые требования СанПиН по хранению овощей и фруктов на своих складах, а "Кронус-Т" держал в морозильной камере мясную продукцию без маркировочных ярлыков. Проверка осуществлялась с помощью специалистов Восточного территориального отдела управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по г. Санкт-Петербургу в Выборгском, Калининском, Невском и Красногвардейском районах.

В ближайшее время компаниям будет необходимо устранить все выявленные нарушения – соответствующие предписания прокуратура уже выдала. Стоит также отметить, что поставщиков могут привлечь к административной ответственности за нарушение требований СанПиНа к организации питания в Петербурге по ст. 6.6 КоАП РФ. Материалы по итогам проверки скоро будут переданы в Роспотребнадзор.

Калининский район Петербурга уже сталкивался с проблемами в организации школьного питания. В июне 2020 года были сложности с выдачей продуктовых наборов детям – они возникли из-за несоблюдения графика поставок. На этом фоне деятельность главы администрации Василия Пониделко, работа которого ранее вызвала вопросы в связи с коррупционными скандалами и разбирательствами, привела к критике со стороны петербуржцев в соцсетях.

Фото: Piter.tv