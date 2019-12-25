Прокуратура отказалась возбуждать уголовное дела из-за перепланировки фасада исторического здания на Фонтанке

В среду, 22 июля, стало известно, что городское надзорное ведомство решило отменить постановление городского Следственного комитета о возбуждении уголовного дела из-за перепланировки исторического здания.
Сообщается, что архитектор Евгений Герасимов установил железную дверь, которая ведет в его квартиру. СК зафиксировал правонарушение, уточнив, что деятельность собственника помещения незаконна. На следующий день прокурор Центрального района отменил постановление правоохранительных органов и счел уголовное преследование неправомерным.
В ходе проверки выяснилось, что необходимые документы, разрешающие перепланировку, у собственника имелись, он только не получил согласия от остальных жильцов дома.
Ранее мы писали, что для исторического центра Петербурга напишут план управления.
Фото: Piter.TV
Фото носит иллюстративный характер.
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