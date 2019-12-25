Прокуратура отказалась возбуждать уголовное дела из-за перепланировки фасада исторического здания на Фонтанке

Речь идет о доме №2/7 на улице Чайковского.

В среду, 22 июля, стало известно, что городское надзорное ведомство решило отменить постановление городского Следственного комитета о возбуждении уголовного дела из-за перепланировки исторического здания.

Сообщается, что архитектор Евгений Герасимов установил железную дверь, которая ведет в его квартиру. СК зафиксировал правонарушение, уточнив, что деятельность собственника помещения незаконна. На следующий день прокурор Центрального района отменил постановление правоохранительных органов и счел уголовное преследование неправомерным.

В ходе проверки выяснилось, что необходимые документы, разрешающие перепланировку, у собственника имелись, он только не получил согласия от остальных жильцов дома.

Ранее мы писали, что для исторического центра Петербурга напишут план управления.

Фото: Piter.TV

Фото носит иллюстративный характер.