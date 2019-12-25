Прокуратура Петербурга утвердила обвинение в отношении нетрезвого водителя-рецидивиста

Прокуратура направила в суд уголовное дело о повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Прокуратура Красногвардейского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении жителя Ленинградской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в сентябре обвиняемый, будучи привлеченным к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, вновь сел за руль автомобиля в нетрезвом виде. Его остановили сотрудники ГИБДД и зафиксировали состояние опьянения водителя.

Уголовное дело направлено в Красногвардейский районный суд.

Ранее сообщалось, что петербуржцам рассказали, где будут работать комплексы видеофиксации с 16 по 22 октября.

Фото: Piter.TV

