Прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара в доме на Ленинском проспекте

В ГУ МЧС рассказали о том, что из дома на улицу во время тушения пламени выведено 400 жителей.

Прокуратура российской столицы контролирует установление обстоятельств пожара, который произошел в многоэтажном доме на Ленинском проспекте. Об этом сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства по городу. Специалисты заметили, что пламя начало распространяться в ночь на 21 июля. Очаг возгорания находился на крыше здания.

Гагаринская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств пожар. По предварительной информации, возгорание произошло в чердачном помещении. прокуратура Москвы

Московские спасатели эвакуировали из горящего дома около 400 человек. Также представители экстренного ведомства вытащили из лифта одного местного жителя. на месте инцидента был развернут оперативный штаб. В общей сложности к ликвидации пламени было привлечено 142 человека из личного состава ГУ МЧС, а также 44 единицы техники и один вертолет Московского авиационного центра. Пожар был локализован на тысяче увадратных метров.

На проспекте Маршака загорелись 3 припаркованных авто.

Фото и видео: Telegram / прокуратура Москвы, BAZA