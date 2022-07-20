На проспекте Маршака загорелись 3 припаркованных авто

Инцидент произошёл ранним утром. Пострадавших нет.

В среду, 20 июля, примерно в 3:39 в дежурную часть ГУ МЧС РФ по Петербургу поступило сообщение о возгорании иномарок в Красногвардейском районе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Видео с места происшествия выложили в социальных сетях. Автомобили загорелись у дома №2, к1 по проспекту Маршака.С возгоранием боролись 10 пожарных и 2 единицы спецтехники. Не удалось спасти машины Skoda и Ford – они полностью сгорели. В автомобиле марки Volkswagen пламя уничтожили салон.

Пожар ликвидировали примерно в 4:22. Сведений о пострадавших нет.

Ранее мы сообщили о том, что в ночном пожаре на Корабельной улице сгорело 5 автомобилей.

Видео: ВКонтакте / Дорожный инспектор