Прокуратура Петербурга просит вернуть в СИЗО Сабадаша

Суд в постановлении учел, что личность бывшего сенатора "имеет стойкую установку на противоправное поведение" и что, в связи с указанными выше фактами, "никакая иная мера, кроме стражи, не может быть применена к подсудимому".

В понедельник, 27 марта, Смольнинский суд Петербурга зарегистрировал апелляцию на решение об отправке экс-сенатора Александра Сабадаша под домашний арест. Об этом пишет объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Гособвинитель просит отменить постановление и вернуть Сабадаша в СИЗО. Представление к производству принято, но еще не направлено в Горсуд Петербурга. Обвинение ссылается на необходимую медицинскую помощь подсудимому, сам он якобы может скрыться из-под домашнего ареста, а его защита "заявляет ходатайства о повторном допросе свидетелей, которых Сабадаш знает, и они могут изменить показания".

Суд в постановлении учел, что личность бывшего сенатора "имеет стойкую установку на противоправное поведение" и что, в связи с указанными выше фактами, "никакая иная мера, кроме стражи, не может быть применена к подсудимому".

Напомним, что на минувшей неделе Сабадаш отправился под домашний арест до 22 мая. Двое других фигурантов уголовного дела остались под стражей.

Ранее материалы уголовного дела о мошенничестве со средствами банка "Таврический" заняли 40 томов. Трое фигурантов находятся под стражей.

Фото: Piter.tv



