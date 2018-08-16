Прокуратура Кронштадта подтвердила подмену консервов в детских продуктовых пайках

Вместо сайры в консерве была другая рыба.

Проверка прокуратуры Кронштадтского района показала, что содержимое рыбных консервов в продуктовых пайках для дошкольников не соответствует маркировке производителя. Об этом 10 июня сообщила пресс-служба ведомства.

Было установлено, что с 1 по 5 июня 2020 ООО "СоцПит" выдало дошкольным образовательным учреждениям района продуктовые наборы, в которых входили консервы, однако внутри оказалась не "сайра", как было заявлено на этикетке.

Материалы проверки направили в следственные органы для принятия процессуального решения. По их результатам может быть возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на мошенничество". Также прокуратура следит за проведением и результатами лабораторной экспертизы рыбной продукции.

Также жители жаловались на просроченную продукцию. По данному факту проводится проверка.

Фото: администрация Кронштадтского района / VK