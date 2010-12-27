В аэропорту Петербурга остался всего один сотрудник для обслуживания трапов

В Санкт-Петербурге аэропорт страдает от нехватки обученных сотрудников для обслуживания трапов.

Прокуратура Санкт-Петербурга установила множество нарушений в аэропорту Пулково. В ходе проверки в основном были выявлены нарушения, связанные с обучением сотрудников, обслуживающих наземную технику, и техническим состоянием трапов. Гендиректору компании "Воздушные ворота Северной столицы" Владимиру Яковлеву внесли представление с требованием эти нарушения устранить.

По данным ведомства большое количество персонала не имело категории, которая необходима для управления техникой. Известно, что после проверки аэропорта значительное количество сотрудников были отправлены на переобучение. В связи с этим, в настоящее время Пулково не хватает работников. Пассажиры стали этому свидетелями, так как сотрудники аэропорта предупреждали, что остался всего один водитель. Он, конечно, физически не успевал обслужить прибывающие и вылетающие рейсы. Использование телескопических трапов от задержек самолетов не спасло.

"В настоящее время в аэропорту проводится переаттестация персонала ряда операционных служб. Также на время расследования по инциденту 28 сентября одиннадцать трапов одной конфигурации и производителя выведены из эксплуатации для проверки технического состояния. До завершения проверки оборудования и переаттестации персонала обслуживание абсолютного большинства воздушных судов для посадки и высадки пассажиров переведено на телетрапы", - сообщает ведомство.