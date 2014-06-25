Отмечается, что за прошлый год в стране выпустили 26,1 млн единиц офисной мебели

В России за 2025 год производство офисной мебели выросло на 15,6%. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности РФ.

Отмечается, что за прошлый год в стране выпустили 26,1 млн единиц офисной мебели. Производство деревянной офисной мебели выросло до 12,6 млн единиц (+20,9%). Кроме того, производство металлической мебели увеличилось до 13,5 млн (+11%).

Таким образом, доля офисной мебели в общей структуре выпуска увеличилась до 26,6%. Годом ранее показатель роста составил 23,7%. При этом производство бытовой мебели снизилось до 71,9 млн единиц (-3,3%). Сильнее всего сократился выпуск матрасов (-37,8%) и кухонной мебели (-8,5%). По мнению экспертов, это связано с ростом издержек и спадом продаж квартир после отмены льготной ипотеки.

Фото: pxhere.com