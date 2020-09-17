В январе-июле объем выпуска составил 34,3 тысячи вагонов.

Производство грузовых вагонов в России снизилось на 17% в 2025 году. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на данные Объединения производителей железнодорожной техники.

Отмечается, что в январе-июле объем выпуска составил 34,3 тысячи вагонов. Кроме того, производство вагонов с осевой нагрузкой 25 тонносил выросло на 14,1%. За 2024-й объем выпуска составил 74,9 тысячи вагонов.

