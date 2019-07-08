Производитель йогуртов Campina уйдет с российского рынка

Владельцем компании станет Ehrmann.

С российского рынка уходит производитель популярных йогуртов Campina. Как сообщает РБК, российское подразделение FrieslandCampina, занимавшееся производством молочных продуктов под брендом Campina, переходит в собственность компании Ehrmann.

По информации издания, марка сосредоточиться на развитии за пределами России. После завершения сделки бренды Fruttis и "Нежный" будут развиваться под управлением Ehrmann.

"Эта сделка является частью ранее объявленной стратегии FrieslandCampina по пересмотру своих позиций на различных рынках", — сообщили в компании.

Ожидается, что сделка будет закрыта в конце июня. Детали пока неизвестны.

Отметим, что в в России компания работает с 1992 года. С 2000 года Campina открыла завод по производству йогуртов, в том числе, Fruttis и "Нежный".

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