Профильный Совет Ленобласти изучил взаимодействие с волонтерами по ключевым направлениям

Совет по вопросам добровольчества (волонтерства) при губернаторе Ленинградской области рассмотрел 8 октября приоритеты поддержки работы волонтеров в регионе.

Профильный Совет изучил взаимодействие с волонтерами по ключевым направлениям.

Совет по вопросам добровольчества (волонтерства) при губернаторе Ленинградской области рассмотрел 8 октября приоритеты поддержки работы волонтеров в регионе.

"Все, что связано с добровольчеством, превратилось в проект, где перед нами стоят амбициозные задачи и результаты нашей деятельности оцифрованы. Это конкретные показатели до 2024 года, требующие совместного с вами поиска решений. Платформа взаимодействия должна быть понятной, делающей нашу помощь волонтерам максимально эффективной", - отметил возглавивший заседание вице-губернатор по внутренней политике Сергей Перминов.

Совет обсудил вовлечение волонтеров в подготовку празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и вопросы содействия ветеранам, тенденции развития волонтерства и организацию в декабре в Гатчине форума "Доброволец.ЛО". Формат, собирающий сотни участников, решено дополнить деловой и образовательной программой. Свои проекты на заседании Совета представили полуфиналисты Всероссийского конкурса "Доброволец России".

С начала года в Ленинградской области состоялись уже более 500 мероприятий с участием волонтеров. В их организации приняли участие более 5,5 тыс. волонтеров, а участниками событий стали свыше 250 тыс. жителей региона. На форуме "Доброволец.ЛО" состоятся церемония награждения лучших добровольцев, которую региональный комитет по молодежной политике проводит с 2015 года, и выставка лучших областных проектов Всероссийского конкурса "Доброволец России".

Источник: пресс-служба ЛО