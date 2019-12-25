Профессор из Горного института перечислил мошенникам 2 млн рублей

Мужчину испугали кредитом, которые якобы пытались на него оформить неизвестные.

В минувший четверг, 11 февраля, в полицию обратился 75-летний профессор кафедры Горного института. Как стало известно Piter.TV, мужчина стал жертвой мошенника.

Со слов профессора, с вечера 9 февраля ему на мобильный телефон звонил неизвестный, представившийся сотрудником банка. Незнакомец заявил, что неизвестные якобы пытаются оформить кредит на имя профессора, поэтому все деньги нужно срочно перевести на безопасный счет. Мужчина отправился к банкомату на Большой Зелениной улице и перевел на указанные "сотрудником банка" счета 2 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее в Пулково рецидивист попросил мужчину купить ему билет до Читы и не вернул деньги.

Фото: Piter.TV