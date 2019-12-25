Профессор Виталий Беженарь назначен главным акушером Петербурга

Определился новый главный внештатный специалист акушер-гинеколог Комитета по здравоохранению. Как сообщили в пресс-службе Смольного 18 апреля, им стал доктор медицинских наук, профессор Виталий Беженарь.
Специалист руководит клиникой акушерства и гинекологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова, также он возглавлял кафедру акушерства, гинекологии и неонатологии данного учебного заведения.
Беженарь отметил, что в настоящее время для него являются приоритетными две задачи – борьба с распространением коронавирусной инфекции в профильных учреждениях города, а также обеспечение врачей, акушерок и медицинских сестер средствами индивидуальной защиты и обучение их правилам работы с инфекционными пациентками.
Ранее мы сообщали о возросшем числе заразившихся короновирусной инфекцией в Ленинградской области. Заболели ещё 34 человека.
Фото: 1spbgmu.ru
Текст: Ксения Миронова
Обсуждение ( 0 )