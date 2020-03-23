Профессор СПбГУ Александр Погорлецкий может стать членом совета директоров "Группы ЛСР"

Кандидатуру профессора выдвинул генеральный директор группы Андрей Молчанов.

Во вторник, 9 марта, стала известная новая кандидатура в совет директоров "Группы ЛСР". Новый член займет место заместителя гендиректора группы Евгения Яцыпина. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Генидерктор группы Андрей Молчанов выдвинул доктора экономических наук, профессора кафедры мировой экономики Санкт-Петербургского государственного университета Александра Погорлецкого.

Помимо этого, Молчанов предлагает переизбрать в новый совет Дмитрия Гончарова (председатель действующего совета), Игоря Левита (первый заместитель гендиректора компании) и Наталью Никифорову (независимый член совета).

Отметим, что профессор СПбГУ также является членом-корреспондентом Международной академии наук Высшей школы и членом оргкомитета Международного симпозиума "Теория и практика налоговых реформ".

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