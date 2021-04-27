"Группа ЛСР" построит новый ЖК на 200 тыс. квадратов у "Экспофорума"

По подсчетам экспертов, сумма инвестиций в данный проект комплексного освоения территории составит более 10 миллиардов рублей.

В Петербурге рядом с "Экспофорумом" на Пулковском шоссе в следующем году начнется строительство малоэтажного жилого комплекса. Проектом займется "Группа ЛСР". Об этом в четверг, 28 июля, сообщает "Коммерсантъ СПб".

Градостроительный совет Петербурга уже одобрил архитектурную концепцию, проект получил название "ЛСР. Пулково Lake". Общая площадь комплекса составит 200 тыс. квадратных метров. Его возведут на участке в 25,5 гектара. Отмечается, что почти половину отведут под "зеленую" зону и дорожную сеть.

При строительстве комплекса предусмотрены детский сад и школа на 1395 человек, а также благоустроенная прогулочная зона. Архитектурная концепция проекта была разработана ООО "Архитектурная мастерская Б2" Феликса Буянова. По подсчетам экспертов, сумма инвестиций в данный проект комплексного освоения территории составит более 10 миллиардов рублей. В эксплуатацию ЖК сдадут в 2028 году.

Фото: Вконтакте / ЭКСПОФОРУМ, Выставки, Санкт-Петербург