На месте бывшего аэропорта Ржевка группа "ЛСР" построит 1 млн квадратных метров жилья

В новом районе смогут жить 33 тыс. человек.

Стало известно, что в Ленобласти во Всеволожском районе группа "ЛСР" построит 1 млн кв. м. жилья на месте бывшего аэропорта Ржевка. Жилой комплекс будет находиться рядом с железнодорожной станцией, добраться от нее до Финляндского вокзала можно за полчаса. На 10 минут дольше до центра Петербурга придется добираться на автомобиле, пишет "Петербургский дневник".

Участок купили еще восемь лет назад, но строительство откладывалось из-за сложности с инженерной инфраструктурой. Первая очередь ЖК "ЛСР. Ржевский парк" будет состоять из 8 домов комфорт-класса. Высота зданий составит от 11 до 16 этажей. Дома планируют сдать через два года. При этом окончательная реализация проекта планируется в 2033 году.

В новом районе смогут жить 33 тыс. человек. Девелопер построит также 9 детских садов, 4 школы, поликлинику, станцию скорой помощи и пожарное депо.

Фото: piter.tv