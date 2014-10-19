Проектирование жилых кварталов в Ленобласти может измениться из-за трудностей с проездом экстренных служб

МЧС приняло участие в заседании Градсовета Ленобласти.

Представители Министерства чрезвычайных ситуаций приняли участие в заседании Градостроительного совета Ленинградской области, состоявшемся 26 июля. На встрече речь, в частности, шла о нормативах проектирования новых жилых кварталов в свете пожарных требований.

Сотрудники экстренных служб вновь обратили внимание членов совета на проблему с проездом автомобилей экстренных служб по дворам и дорогам вокруг дворов: в большинстве случаев эти подъездные дороги заставлены припаркованными автомобилями, которые не дают проехать вызванным на ЧП экипажам. МЧС давно выступает за наведение порядка на территориях ЖК - например, за выделение территории с запретом на парковку. Участники совета согласились, что доступ пожарной техники во дворы действительно зачастую представляет серьезную проблему и выступили за разработку новых норм и согласование соответствующей проектной документации в кратчайшие сроки.

Проблема транспортной инфраструктуры является одной из наиболее насущных для быстро застраиваемых пригородных районов, где вместе с ней назревает и проблема неразвитой социальной инфраструктуры.

Фото: ВКонтакте/МЧС Ленинградской области