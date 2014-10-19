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Проектирование жилых кварталов в Ленобласти может измениться из-за трудностей с проездом экстренных служб
Сегодня, 15:39
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Проектирование жилых кварталов в Ленобласти может измениться из-за трудностей с проездом экстренных служб

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МЧС приняло участие в заседании Градсовета Ленобласти.

Представители Министерства чрезвычайных ситуаций приняли участие в заседании Градостроительного совета Ленинградской области, состоявшемся 26 июля. На встрече речь, в частности, шла о нормативах проектирования новых жилых кварталов в свете пожарных требований.

Сотрудники экстренных служб вновь обратили внимание членов совета на проблему с проездом автомобилей экстренных служб по дворам и дорогам вокруг дворов: в большинстве случаев эти подъездные дороги заставлены припаркованными автомобилями, которые не дают проехать вызванным на ЧП экипажам. МЧС давно выступает за наведение порядка на территориях ЖК - например, за выделение территории с запретом на парковку. Участники совета согласились, что доступ пожарной техники во дворы действительно зачастую представляет серьезную проблему и выступили за разработку новых норм и согласование соответствующей проектной документации в кратчайшие сроки. 

Проблема транспортной инфраструктуры является одной из наиболее насущных для быстро застраиваемых пригородных районов, где вместе с ней назревает и проблема неразвитой социальной инфраструктуры. 

Фото: ВКонтакте/МЧС Ленинградской области

Теги: градсовет ленобласти, мчс, пожарным не проехать, проезд скорой помощи, тесные дворы, хаотическая парковка
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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