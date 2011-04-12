Проект возведения туристического кластера "Горская" в Петербурге подорожал на 10 млрд руб.

Власти выделят больше средств на создание рекреационного проекта.

Проект возведения туристического кластера "Горская" в Петербурге подорожал на 10 млрд рублей. Об этом сообщил "ТАСС" со ссылкой на аппарат вице-губернатора города Олега Маркова. Предварительно проект оценивается в 60 млрд. рублей.

"Горская" будет представлять из себя рекреационный кластер на севере-западе Петербурга. Там разместится зона IT-технологий, парк исторических постановок парк культуры, спортивно-оздоровительный комплекс, транспортно-пересадочный узел. Проект создадут в три этапа. Сейчас территория находится в неудовлетворительном состоянии. В местной администрации разработан проект по ликвидации свалок с участка.

Благодаря строительству чиновники создадут 40 тысяч новых рабочих мест. Общая территория застройки составит 700-900 тысяч кв. метров. Налоговые вливания дадут в государственный и городской бюджет около 450 млрд. рублей до 2049 года.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Горской может появиться исторический парк с горнолыжным курортом.

Фото: Piter.tv

