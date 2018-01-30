На Горской может появиться исторический парк с горнолыжным курортом

Объем инвестиций превысит 50 миллиардов рублей.

По распоряжению Правительства РФ объекты, расположенные на территории бывшей строительной площадки комплекса защитных сооружений "Горская", передали в собственность Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

На площади 170 га могут появиться зоны для активного отдыха, образовательные и развлекательные центры, спортивные центры, в том числе круглогодичный горнолыжный спуск и набережная для прогулок. Также в планах, создать внутренние линии железной дороги по примеру мировых аналогов для перемещения между разными зонами.

Объем инвестиций превысит 50 миллиардов рублей.

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