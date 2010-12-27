  1. Главная
  2. Новости
  3. Новости Ленинградской области
Проект развития села Паша войдёт в госпрограмму
Сегодня, 10:30
39
KaterinaKono13

Проект развития села Паша войдёт в госпрограмму

0 0

Предложенный план предполагает развитие экотуризма, экологичного производства, благоустройство территории и привлечение инвесторов.

План комплексного развития села Паша Волховского района, разработанный сельскими активистами из областного отделения Российского союза сельской молодежи (РССМ) вошёл в ТОП-10 проектов в рамках программы "Село. Территория развития".

Предложенный план предполагает развитие экотуризма, экологичного производства, благоустройство территории и привлечение инвесторов. Реализация проекта предполагает совместное участие администрации поселения, местных жителей и предпринимателей.

Команда развития села Паша прошла обучение по программе "Инкубатор сельских инициатив" на средства президентского гранта. Теперь доработанный проект комплексного развития Паши войдёт в госпрограмму "Комплексное развитие сельских территорий", которая стартует в России с 2020 года. 

Источник: пресс-служба ЛО

Теги: новости ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии