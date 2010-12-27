Проект развития села Паша войдёт в госпрограмму

Предложенный план предполагает развитие экотуризма, экологичного производства, благоустройство территории и привлечение инвесторов.

План комплексного развития села Паша Волховского района, разработанный сельскими активистами из областного отделения Российского союза сельской молодежи (РССМ) вошёл в ТОП-10 проектов в рамках программы "Село. Территория развития".

Предложенный план предполагает развитие экотуризма, экологичного производства, благоустройство территории и привлечение инвесторов. Реализация проекта предполагает совместное участие администрации поселения, местных жителей и предпринимателей.

Команда развития села Паша прошла обучение по программе "Инкубатор сельских инициатив" на средства президентского гранта. Теперь доработанный проект комплексного развития Паши войдёт в госпрограмму "Комплексное развитие сельских территорий", которая стартует в России с 2020 года.

Источник: пресс-служба ЛО