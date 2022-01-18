По итогам января 2026 года продажи крепкого алкоголя в стране выросли на 4,1%.

Продажи водки в России выросли почти на 2% в январе 2026 года. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.

По итогам минувшего месяца продажи крепкого алкоголя в стране выросли на 4,1% год к году и составили 10 млн декалитров. В категории водки рост достиг отметки в 6 млн дал. Отмечается, что рост продаж зафиксирован после длительного спада.

Также сообщается, что продажи спиртного без учета пива, сидра, пуаре и медовухи выросли на 0,5% год к году. Общий объем реализованных напитков составил 16,8 млн дал. В сегменте ликеро-водочных изделий рост составил до 1,71 млн дал (+17,7%). В целом за 2025 год в России было продано 182 млн дал алкогольной продукции. Это на 9,8% меньше, чем годом ранее.

Фото: pxhere.com