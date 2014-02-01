Продажи новых автомобилей в РФ по итогам года могут составить порядка 1,8 млн шт

Вице-премьер РФ напомнил о конкурентности отечественных брендов.

Продажи новых автомобилей всех сегментов на российской территории по итогам 2024 года составят порядка 1,8 млн штук, из них 1,5 млн составят легковые транспортные средства. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. Чиновник из федерального правительства объяснил СМИ, что рост рыночного показателя, а также изготовления составляет порядка 30-40 процентов. В текущем году производство автомобилей составил порядка 980 тысяч единиц, включая 750 тысяч легковых машин.

Общий объем рынка составит по концу года порядка 1,8 млн автомобилей, из которых 1,5 млн придется на легковой автомобильный транспорт. Денис Мантуров, вице-премьер РФ

По словам первого вице-премьера страны, в России сейчас представлено и производится порядка 60 автомобильных брендов. Относительно льготного автокредитования и лизинга, на эти цели власти в 2025 году направят около 60 миллиардов рублей.

Мантуров рассказал о росте онлайн-торговли в России.

Фото и видео: Правительство России