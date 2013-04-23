Продавщица предстанет перед судом за продажу алкоголя подростку на Энтузиастов

Женщина уже ранее привлекалась к административной ответственности за аналогичное деяние.

В Петербурге продавщица предстанет перед судом за продажу алкоголя несовершеннолетнему. Об этом рассказала прокуратура Красногвардейского района.

По версии следствия, 46-летняя обвиняемая 4 октября 2024 года, будучи привлеченной в октябре 2023 года к административной ответственности за аналогичное деяние, находясь на рабочем месте в качестве продавца в магазине на Энтузиастов, продала ему бутылку пива.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Красногвардейский районный суд.

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