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Продавщица предстанет перед судом за продажу алкоголя подростку на Энтузиастов
Сегодня, 16:36
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Продавщица предстанет перед судом за продажу алкоголя подростку на Энтузиастов

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Женщина уже ранее привлекалась к административной ответственности за аналогичное деяние.

В Петербурге продавщица предстанет перед судом за продажу алкоголя несовершеннолетнему. Об этом рассказала прокуратура Красногвардейского района.

По версии следствия, 46-летняя обвиняемая 4 октября 2024 года, будучи привлеченной в октябре 2023 года к административной ответственности за аналогичное деяние, находясь на рабочем месте в качестве продавца в магазине на Энтузиастов, продала ему бутылку пива.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Красногвардейский районный суд.

Фото: unsplash

Теги: подросток, проспект энтузиастов
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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