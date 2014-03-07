Продавцы цветочных магазинов считают, что роскошность букета зависит не от толщины кошелька мужчины, а от его отношения к избраннице

В этом году петербуржцы стали чаще пользоваться услугой доставки цветов.

В "Цветовике" в этом году закупили столько же цветов, что и в прошлом. Продавцы надеются полностью продавать товар. А производитель роз "Новая Голландия" отметил, что средний чек букета на 14 февраля остался таким же, как и в прошлом году.

Продавцы уточнили, что за год предпочтения и возможности покупателя не изменились. Он готов потратить столько же денег на букет, сколько отдал в 2020 году. Однако на эту сумму теперь придется выбрать композицию поскромнее, потому что цены выросли.

Пресс-секретарь цветочных магазинов "Цветовик" отметила, что каждый мужчина сам определяет стоимость букета, и зачастую она зависит не от количества средств на его банковской карте, а от личного отношения к адресату.

Ранее в Piter.tv сообщили, что сотрудники полиции провели праздничный флешмоб в метро к 8 Марта.

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