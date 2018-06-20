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Проблемы в работе визовых центров стран ЕС не добрались до Выборга
Сегодня, 12:20
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KaterinaKono13

Проблемы в работе визовых центров стран ЕС не добрались до Выборга

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Гедиректор туристической фирмы "АРТ Выборг Тревел" Роман Галиев пояснил, что большинство выборжан обращаются в визовые центры Финляндии, где сбоев не наблюдается.

Сегодня, 25 апреля, Ассоциация туроператоров сообщила, что в работе визовых центров Испании, Чехии и Франции произошли сбои. Гедиректор туристической фирмы "АРТ Выборг Тревел" Роман Галиев рассказал, что сбои никак не отразились на Выборге

Дело в том, что большинство жителей города обращаются в визовые центры Финляндии, где сбоев не наблюдается. В то же время Ассоциация туроператоров России также обеспокоено большими очередями за визой перед летом. Однако и эта проблема не добралась до Выборга.

Нас никакие сбои не коснулись, консульство Финляндии работает нормаль. И больших очередей тоже нет, мы справляемся с работой.

подчеркнул Роман Галиев

Кроме того, эксперт отметил, что в этом году самыми популярными направлениями у местных туристов стали Турция и Греция.

Чаще всего берут путевки в Турцию и Грецию. Египта в списке нет, ибо до сих пор нет прямых рейсов из России.

заключил Галиев

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Категории: Выборг, Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района,

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