Проблемы в работе визовых центров стран ЕС не добрались до Выборга

Гедиректор туристической фирмы "АРТ Выборг Тревел" Роман Галиев пояснил, что большинство выборжан обращаются в визовые центры Финляндии, где сбоев не наблюдается.

Сегодня, 25 апреля, Ассоциация туроператоров сообщила, что в работе визовых центров Испании, Чехии и Франции произошли сбои. Гедиректор туристической фирмы "АРТ Выборг Тревел" Роман Галиев рассказал, что сбои никак не отразились на Выборге

Дело в том, что большинство жителей города обращаются в визовые центры Финляндии, где сбоев не наблюдается. В то же время Ассоциация туроператоров России также обеспокоено большими очередями за визой перед летом. Однако и эта проблема не добралась до Выборга.

Нас никакие сбои не коснулись, консульство Финляндии работает нормаль. И больших очередей тоже нет, мы справляемся с работой. подчеркнул Роман Галиев

Кроме того, эксперт отметил, что в этом году самыми популярными направлениями у местных туристов стали Турция и Греция.