Пробки в Петербурге вечером 1 ноября превысили норму на 4 балла

Парализовали движение по городу.

Вечером 1 ноября загруженность дорог в Санкт-Петербурге достигла 7 баллов. Это на 4 балла выше обычного уровня для субботнего дня, сообщили в сервисе "Яндекс.Пробки".

По данным ресурса, наибольшие заторы зафиксированы на востоке города. На Мурманском шоссе образовалась пробка длиной 5,7 км — от проспекта Большевиков до автозаправки. Аналогичная ситуация наблюдается на проспекте Славы, Ивановской и Народной улицах, ведущих в сторону КАД. Движение затруднено и на Октябрьской набережной, а кольцевая дорога стоит от Мурманского шоссе до Вантового моста.

Кроме того, водители сообщают о плотном трафике на проспекте Косыгина и его развязке с КАД, а также на Индустриальном и Ириновском проспектах и Рябовском шоссе.

В центре Петербурга движение осложнено у площади Александра Невского. Также перегружены маршруты от центра к северным районам города — Пироговская и Выборгская набережные, Лесной проспект и проспект Маршала Блюхера. На Северном участке ЗСД фиксируется затор в сторону Богатырского проспекта от Васильевского острова.

Ранее на Piter.TV: на переходе через Новоладожскую улицу появился светофор.

Фото: Piter.TV