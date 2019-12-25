Приток мигрантов в Петербурге и Ленобласти зафиксировали за первую половину 2024 года

Большинство приезжих были гражданами Узбекистана (132 тыс. человек), которые стали въезжать на территорию Петербурга и области на 6,3% чаще, чем в прошлом году.

С января по июль 2024 года в Петербург и Ленобласть приехали 404 тыс. иностранных граждан, что на 27% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Об этом сообщает издание "Ведомости Северо-Запад", ссылаясь на данные пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Большинство приезжих были гражданами Узбекистана (132 тыс. человек), которые стали въезжать на территорию Петербурга и области на 6,3% чаще, чем в прошлом году. Из Таджикистана за первые шесть месяцев приехали более 62 тыс. человек (на 14,6% больше, чем за аналогичный период 2023 года), из Киргизии — около 22 тыс. человек (рост на 12,8%).

Количество мигрантов, имеющих договор гражданско-правового характера (ГПХ) или трудовой договор, увеличилось на 14,5%. Закономерную трудовую деятельность в Петербурге и Ленобласти ведут 310 тыс. иностранных граждан. При этом число иностранцев, покинувших два субъекта РФ в первом полугодии, уменьшилось на 19% (до 360 тыс. человек).

Фото: Piter.TV