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Приток инвестиций в Россию за неделю составил 30 млн долларов
Сегодня, 10:27
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Приток инвестиций в Россию за неделю составил 30 млн долларов

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Неделей ранее сумма была больше.

С 1 по 7 июля приток в фонды, которые инвестируют в российские активы и облигации, составил 30 млн долларов. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на компанию BCS Global Markets.

По информации компании, неделей ранее приток инвестиций в России составил 70 млн долларов.

Отметим, что компания приводит данные организации Emerging Portfolio Fund Research. Она занимается тем, что отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонда, а также отслеживает распределение средств.

Ранее мы писали, что в Россию цены на бензин выросли на восемь копеек. Речь идет про бензин Аи-95, его стоимость за литр составила 49,11 рубля. 

Фото: pixabay 

Теги: инвестиции в россию
Категории: Лента новостей, Новости России,

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