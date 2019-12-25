Приток инвестиций в Россию за неделю составил 30 млн долларов

Неделей ранее сумма была больше.

С 1 по 7 июля приток в фонды, которые инвестируют в российские активы и облигации, составил 30 млн долларов. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на компанию BCS Global Markets.

По информации компании, неделей ранее приток инвестиций в России составил 70 млн долларов.

Отметим, что компания приводит данные организации Emerging Portfolio Fund Research. Она занимается тем, что отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонда, а также отслеживает распределение средств.

Ранее мы писали, что в Россию цены на бензин выросли на восемь копеек. Речь идет про бензин Аи-95, его стоимость за литр составила 49,11 рубля.

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